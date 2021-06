A San Salvo con “Fit5 studio del movimento” la tappa del 'Global Wellness Day' per tutti

Sabato 12 giugno a San Salvo con “Fit5 studio del movimento” la tappa della Global Wellness Day (Giornata mondiale del benessere) è a portata di mano e alla portata, di tutti quelli che vogliono immergersi nel wellness: quest’anno lo studio del movimento FIT5, che ha sempre fatto del Wellness la sua mission, educando in tutti questi anni al corretto uso del movimento, nonchè centro ufficiale della Fipeb (Federazione italiana Pilates & benessere psicofisico) ospiterà unica location in Abruzzo il Global Wellness Day 10th Anniversary, vale a dire la Giornata mondiale del benessere.

L’evento si svolgerà sabato 12 giugno sull’ampissimo terrazzo di cui “Fit5 studio del movimento” è dotato e sul quale ha sempre lavorato nel periodo estivo, che sarà parte del circuito mondiale (150 le nazioni coinvolte).

Tutto ciò grazie all’impegno di Lida Pesaresi, professoressa docente, master trainer, delegata Fipeb per l’ Abruzzo ed il Molise coadiuvata da Cristiano Verducci, professore, ambasciatore e rappresentante per l’Italia dell’evento che prevede attività fisica di movimento in un circuit training che vedrà i partecipanti sperimentare attività che vanno dal funzionale al circuit traininge, all’allungamento, alla meditazione e al rilassamento.