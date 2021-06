"Amici a quattro zampe", domenica la sfilata alla Farm Sharing

Nuovo appuntamento alla Farm Sharing di contrada Fonte Puleo a Lentella.

Domenica 20 giugno è in programma la Sfilata di cani amatoriale con Giuria composta da 12 bambini dell'IC 'Rodari' di San Salvo, della Nuova Direzione Didattica e della Scuola 'Spataro' di Vasto e segnalati dalle associazioni Arda Onlus Vasto e Amici di Zampa di Vasto.

Ad organizzarlo sono Abruzzo 2030 Centro Studi, il Bosco degli Ulivi di Lentella, il Centro cinofilo Poker d'Ossi e l'Associazione Amici di Zampa di Vasto.

"Chi verrà per sfilare col cane è pregato di comunicarcelo in anticipo. Chi non verrà per sfilare potrà comunque assistere alle dimostrazioni di vari esercizi di Ennio D'Antan che si terranno dopo la sfilata", comunicano i promotori.

Prenotazioni al 366.2358811