'Crolli', Gianluca D'Alò nel corpo di ballo dello spettacolo in prima nazionale

Finalmente anche il teatro, dopo tanto tempo, torna a condividere gesti, pensieri, musica e anche gli artisti locali riescono a esprimere le loro potenzialità.

E’ il caso di Gianluca D’Alò che è stato selezionato per far parte del corpo di ballo in prima nazionale nello spettacolo “Crolli” con la regia di Alessia Gatta, coreografa internazionale.

È uno spettacolo del Teatro Brancaccio di Roma che ospita il Futuro Festival internazionale di danza e cultura contemporanea. Le prime rappresentazioni ci saranno il 16 ed il 17 luglio alle ore 21.

Congratulazioni a Gianluca D’Alò, che testimonia quanto l’impegno, la passione, la determinazione siano importanti e congratulazioni anche alla sua famiglia che ha sempre sostenuto le sue scelte.