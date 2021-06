Il ritorno ai concerti di Lara Molino: "Abbiamo iniziato alla grande!"

"Un concerto fantastico, un posto incantevole, un pubblico affettuoso ed entusiasta, direi che abbiamo iniziato alla grande!"

Così Lara Molino, tornata ad esibirsi dal vivo dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia. La cantautrice di San Salvo domenica mattina è stata ospite dell'associazione Amici della Musica di Campobasso, per l'apertura dell'evento "Musica in Città", organizzato all'interno della Villa De Capoa.

"Grazie alle persone che hanno voluto spendere un'ora del loro tempo per venire ad ascoltare la mia musica, grazie agli Amici della Musica Campobasso e alla direttrice artistica Antonella De Angelis che hanno creduto in me, grazie a Giuseppe col quale ho condiviso il palco! Un bacio ad Elena e Cristian, preziosissimi", ha detto ancora.

Con questa ripartenza, Lara Molino ha iniziato il suo tour estivo nel quale presenta due spettacoli: "Donne, Santi e Briganti" ed il nuovissimo "Todo cambia".

Altri appuntamenti - Il 5 luglio sarà a Foggia, giovedì 15 luglio a Montesilvano, il 29 luglio canterà nella sua San Salvo, il 5 agosto a Palmoli, il 9 agosto a Pennadomo, il 21 agosto a Fresagrandinaria in occasione dell’apertura del concorso nazionale d’arte “Premio Fresa 2021”, e poi in diverse altre città d'Abruzzo, Molise, Puglia.

Si esibirà in trio con i musicisti Giuseppe Di Falco (fisarmonicista) e Giuseppe Mastromatteo (percussionista, polistrumentista).

Oltre alle nuove canzoni da lei composte in dialetto abruzzese, che arricchiscono lo spettacolo “Donne, Santi e Briganti”, Molino, questa estate, proporrà al suo pubblico brani anche in altre lingue e dialetti, siciliano, spagnolo, francese. Il titolo del nuovo spettacolo, "Todo cambia" (tutto cambia), si ispira a una delle più belle canzoni della cantante argentina Mercedes Sosa che Lara omaggerà durante le sue serate.