Al via stasera, lunedì 12 luglio alle ore 21 in piazza San Vitale al centro di San Salvo, la rassegna "Cinema sotto le stelle nel Parco Archeologico del Quadrilatero" con proiezioni all'aperto in quattro serate di questo mese di luglio.

Si inizia con "Coco", film d'animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina, prodotto dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disenay Studios Motion Pictures.

Altri appuntamenti: lunedì 19 luglio "Il diritto di contare", martedì 27 "Non ci resta che vincere" e mercoledì 28 "Inside out".

Il cartellone di cinema all'aperto è proposto dal Comune di San Salvo, dal Parco Archeologico del Quadrilatero e dalla Cooperativa Parsifal.