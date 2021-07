'Lory a Colori', in archivio con soddisfazione il primo Premio 'Loredana Fornaro'

Quest'anno, per la prima volta è andata in scena la premiazione della prima edizione del Premio per il copione teatrale “LOREDANA FORNARO”.

La nascita di questo premio, sottolinea in una nota Monica Marinari, presidente di Lory a Colori, fortemente voluto dall’Associazione, è stata possibile anche grazie al contributo della Regione Abruzzo, che ha permesso a esperti e non, di cimentarsi nella stesura di un dialogo o un monologo, in cui la vera protagonista fosse la resilienza.

Sul palco, per un breve saluto, il consigliere regionale Manuele Marcovecchio, che ha elogiato l'impegno dell’Associazione nel territorio.

E’ intervenuta anche Rebecca Di Clemente, Presidente Onorario dell’Associazione Lory a Colori e figlia di Loredana Fornaro, che ha tenuto a ringraziare tutti coloro che sostengono l’Associazione e continuano promuovere queste iniziative artistiche, che la stessa Loredana adorava.

La giuria tecnica, composta da Stefania Pascali di Creativita, Silvia Tufano e Rosanna Pacchioli di Lu Vrascire, ha letto, visionato e molto apprezzato i copioni arrivati e ha decretato i seguenti vincitori:

1° Classificato

SOPRAVVISSUTO AL NIENTE di Stefania Ciocca e Roberta Maria Di Bartolomeo

2° Classificato

INASPETTATO di Jessica Resteghini e Fabrizio Maddalena

3° Classificato

LO SPETTACOLO PIU’ BELLO di Mauro Monni

Alla fine della Premiazione, i vincitori del Premio LOREDANA FORNARO, hanno portato in scena un momento importante e toccante del copione, grazie ai 2 giovani attori Andrea e Donato nei panni dei 2 protagonisti.



ASSOCIAZIONE LORY A COLORI E FONDAZIONE BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO

Quarta edizione Concorso NIENTE SCUSE PER LA SALUTE



L'Associazione Lory a colori e la Fondazione BCC della Valle del Trigno, hanno organizzato e promosso la quarta edizione del Concorso Artistico per le scuole primarie e secondarie di Primo e Secondo Grado di Abruzzo e Molise dal titolo “NIENTE SCUSE PER LA SALUTE”.



Il concorso invita gli studenti delle due regioni a cimentarsi nella produzione artistica di opere o di elaborati scritti e/o multimediali ed ha come obiettivo quello di portare i ragazzi del territorio a riflettere sul tema della salute e dell'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori. “Chi non ha tempo per la salute, dovrà trovare poi il tempo per la malattia”.

Il concorso, recepito con entusiasmo dalle scuole, si è concluso con la PREMIAZIONE DEI VINCITORI SABATO 10 LUGLIO presso il bellissimo cortile della BCC della Valle del Trigno a San Salvo alla presenza di tantissimi studenti accompagnati dalle famiglie e dai loro docenti.

Monica Marinari, Presidente dell'Associazione Lory a colori, ha posto l'attenzione sul tema della prevenzione e dell'educazione a stili di vita corretti fin dalla giovane età, sottolineando come l'Associazione è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione e sensibilizzazione sui temi oncologici.

“Durante il periodo della pandemia, purtroppo, si è evidenziato un brusco calo di prenotazioni e di conseguenza di visite specialistiche fondamentali a prendere per tempo la malattia. Ad oggi si calcola di aver accumulato un ritardo di oltre 5 mesi sulle nuove diagnosi. Ma la chiave di svolta siete proprio voi giovani che avete maturato una grande sensibilità al tema della prevenzione, anche in relazione all'andamento della campagna vaccinale contro il Covid-19.”

“Progetti come questo sono importanti per i nostri giovani, perché aiutano a riflettere su un tema importante come la prevenzione. Soprattutto quando questi temi sono affrontati con il sorriso, come in tutte le manifestazioni dell'Associazione Lory a Colori.”

Le parole dell’Avv. Pasqualino Onofrillo, vice presidente della Fondazione BCC della Valle del Trigno.

Sul palco per consegnare i premi, anche il Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ricordando l’importanza di questi progetti, ha tenuto a ringraziare anche tutte le volontarie dell’ Associazione, che in questi giorni, offrono gratuitamente servizio presso il Centro Vaccinale di San Salvo Marina, aiutando i sanitari per quanto riguarda tutta la parte di accoglienza.

Nella presentazione delle opere non sono mancati MOMENTI TOCCANTI, DI FORTE COMMOZIONE, che hanno evidenziato come i ragazzi siano stati davvero coinvolti nella realizzazione delle opere tanto da emozionare più volte con i loro lavori e con i loro discorsi, l'intera platea.

Soprattutto chi ha scelto di condividere con i presenti la sua esperienza con un cancro, che solo pochi mesi fa ha portato via suo padre, o come chi ha scelto di dedicare il premio al compagno di classe che ha avuto recentemente un brutto incidente.

La differenza, ancora una volta, l'hanno fatta i giovani partecipanti, che ci hanno messo impegno e sostanza.

La giuria composta da Marianna Della Penna ed Ettore Altieri per la giuria tecnica, Paola Juliani per la giuria della Fondazione della BCC della valle del Trigno, Silvia D’Adamo ed Ettore Presutti per la giuria di Associazione Lory a Colori ha visionato, ascoltato, apprezzato e decretato i seguenti vincitori:

PRIMARIA

Area A Pittura, disegno, scultura

1° Classificato

Classe 2° A “Peluzzo” della Nuova Direzione Didattica di Vasto

Docenti: N.M. Di Falco, G. Mattiucci e A. Contenta

SECONDARIA DI 1° GRADO

Area A Pittura, disegno, scultura

1° Classificato

ALISA XAJA del I.C. “G. Rossetti” di Vasto

Docente: Stefania D’Orazio

2° Classificato

ALESSIA ROMAN del I.C. “G. Rossetti” di Vasto

Docente: Stefania D’Orazio

3° Classificato

SILVIA ARCADIO del I.C. Roseto1

Docente: Alessandra Iaconi

Area B Poesia, racconto

1° Classificato

ELEONORA FALA’ del I.C. Roseto2

Docente: Doris Di Giovannantonio

2° Classificato

SARA PACINI del I.C. Roseto2

Docente: Doris Di Giovannantonio

3° Classificato

GIORGIA FIDANZA del I.C. Roseto1

Docente: Alessandra Iaconi

Area C Fotografia, video, web-art

1° Classificato

PIERLUCA DEL ROSCIO del I.C. Roseto1

Docente: Alessandra Iaconi

2° Classificato

ADELE ALEYDIS SAPORITI del I.C. Roseto1

Docente: Alessandra Iaconi

3° Classificato

CLASSE 2°G del I.C. Roseto2

Docente: Eiole Bianchi

SECONDARIA DI 2° GRADO

Area A Pittura, disegno, scultura

1° Classificato

SARAH CRISCI del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto

Docente: Alessandra Minerva

2° Classificato

UMBERTO FABRIZIO del Liceo Scientifico del “Mattioli” di San Salvo

Docente: Gianluca Ricciuti

3° Classificato

AURORA DEL ROSSO del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto

Docente: Angela Ruberto

Area C Fotografia, video, web-art

1° Classificato

CLASSE 3°C Meccanica, meccatronica ed energia del I.I.S. “Mattei” di Vasto

Docenti: M.F. Spinetti, G. Giacomo Bono