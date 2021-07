Un saluto festoso per spiccare il volo verso nuove esperienze scolastiche

Per salutare in modo festoso i bambini e ragazzi che hanno concluso la scuola dell’Infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado a Cupello, l’Amministrazione Comunale, martedì 13 luglio in Piazza Garibaldi alle ore 19,15, ha organizzato un momento speciale per ritrovarsi con i compagni di classe e i loro insegnanti prima di spiccare il volo verso nuove esperienze scolastiche.

Sono previsti anche dei momenti di clownterapia con l’associazione di volontariato Ricoclaun, che con i suoi simpatici clown gags, magie, laboratori di origami e di bolle di sapone cercherà di colorare l’atmosfera.