Per tutti coloro che amano il gelato al cioccolato e che credono nell’importanza del volontariato e nella solidarietà da non perdere è l’evento organizzato il 16 luglio 2021 a San Salvo Marina, alla Gelateria ai 3 Scalini con la 14esima edizione della Festa del Gelato al Cioccolato, “la Solidarietà e un sorriso… con il gelato più buono”.

E’ la modalità che in questi anni hanno scelto i titolari, la famiglia Occhionero, per ricordare l’appuntamento di solidarietà legato al ricordo di Luigi, il loro primo figlio salito in cielo dopo il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel terremoto dell’ottobre 2002. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione Vita e Solidarietà Onlus per ampliare il reparto di Pediatria realizzato da loro nel dispensario di Mpasa in Congo.