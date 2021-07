'Terra di Trabocchi', il libro di Sofia Del Borrello

Sofia Del Borrello, nell’ambito di Dialoghi Erranti, della Pro Loco di Casalbordino, presenta il libro “Terra di Trabocchi”, piccolo itinerario emozionale lungo la Costa dei Trabocchi”, che racchiude due grandi passioni dell’autrice: la parola e la luce, cioè la scrittura e la fotografia.

E’ un libro d’amore che ha come protagonista il territorio, nelle sue fragilità, le sue luci e i suoi sentimenti, mettendo in evidenza l’emozione generata dalla magia dei Trabocchi. Fanno compagnia alle foto, che Sofia Del Borrello ha scattato nei suoi giri lungo la costa, piccoli testi: poesie o racconti di anime protese all’amore per questa terra senza clamori. Ha raccolto attimi di stupore, li ha tradotti in parole ed immagini, con l’intento di diffondere tutta la magia di una costa selvaggia, dove l’architettura dei Trabocchi, povera anche se ardita, continua a raccontare di un passato fatto di ingegno e sfida, coraggio e destrezza, emblema della caparbia forza della mia gente. Gente di terra e mare.

L’incontro è previsto al Borghetto Casette Santini, Lungomare Nord, Casalbordino Lido il 21 luglio alle ore 21.

L’autrice dialogherà con il presidente della Pro Loco Nicola Tiberio.