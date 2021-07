Vince la 'Grande Caccia al Tesoro' alla scoperta della Città di San Salvo la squadra di "Nonna Angiolina"!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande successo per la I edizione della GRANDE CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DELLA CITTA' DI SAN SALVO sponsorizzato da METAMER.

12 squadre per oltre 150 partecipanti, che dalle 18.30 di ieri pomeriggio hanno percorso la nostra città alla ricerca dei biglietti fino al ritorno in piazza San Nicola su di un trattore per aggiudicarsi il TESORO.

Un evento coinvolgente sostenuto anche dalla soc cop onlus Nuvola di Lentella nell'ambito del progetto SAI - SIMPROMI, per favorire la scoperta del nostro territorio e la convivialità di chi lo abita, pur se ancora con le distanze imposte dall'emergenza sanitaria.

Tanti i grazie, agli adulti e giovani che si sono messi in gioco partecipando alla CACCIA AL TESORO, ai volontari che hanno lavorato senza sosta da ieri mattina fino a tarda notte perché l'evento fosse il successo che è stato, alla Protezione Civile VALTRIGNO, alla COOPERATIVA EURO-ORTOFRUTTICOLA, al CONAD DI VIA TRIGNINA e alla troupe di LUIGI MAIONE.

E' stata una pioggia di colori che ha colorato figurativamente la nostra città che cerca un risveglio delle relazioni dopo questo lungo periodo di chiusure, sempre in attesa dell' oltre la pandemia.