'Premio Artese – Città di San Salvo', serata dedicata alla letteratura per ragazzi

Venerdì 23 luglio alle ore 21:00, in piazza San Vitale, nell’ambito degli eventi inseriti nel programma della IX edizione del premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo”, ci sarà la premiazione della sezione “Letteratura per ragazzi” organizzata dal Comune di San Salvo e dal Lions Club.

“E’ la grande novità di quest’anno all’interno del Premio – afferma la presidente del Premio e assessore alla Cultura Maria Travaglini – con lo scopo di portare avanti la promozione della letteratura tra i giovani. Con questa nuova sezione auspichiamo una maggiore circolazione di libri di qualità nelle scuole, motivo per cui abbiamo coinvolto, in prima persona, come giurati gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di San Salvo. Gli studenti, assieme alla giuria tecnica, sono stati chiamati a decretare i vincitori”.

Il sindaco Tiziana Magnacca ringrazia vivamente la dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo Mattioli - D’Acquisto, prof.ssa Annarosa Costantini, per “aver sostenuto la partecipazione dei ragazzi come segno di inclusività e socialità all’interno delle iniziative cittadine di promozione culturale. Una nuova sezione che ho fortemente voluto che fosse inserita nel Premio come opportunità di crescita e di emulazione tra i giovani affinché la lettura diventi un compagno di viaggio nel percorso formativo degli studenti di San Salvo. I libri partecipanti – conclude il sindaco – verranno donati alle biblioteche scolastiche della nostra città”.

Il presidente del Lions Club Emanuele Ciuffi invita la cittadinanza a sostenere questo appuntamento “che investe sui giovani e sul loro futuro attraverso la cultura”. Hanno fatto parte della giuria degli studenti: Luca Campajola, Francesco Caniglia, Francesco Ciannilli, Sofia Chinni, Bianca Daniele, Letizia Rossi, Giorgia Giurastante, Simone D’Adamo, Licia Laudadio, Alessandra Marinelli e Federica Rossi. Hanno seguito e coordinato la giuria degli studenti le docenti Rosa Cordigliere, Nadia Vinciguerra e Annalisa Cespites.

La serata sarà allietata dal trio “Trisém” composto da Pietro Fortunato, Andrea Di Petta e Giuseppe Mastromatteo.