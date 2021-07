'Todo cambia', Lara Molino canta in piazza San Vitale

Esibizione in piazza San Vitale, nella serata di giovedì 29 luglio, dalle ore 21, per Lara Molino.

La cantautrice sansalvese presenta nella sua città il suo nuovo spettacolo "Todo cambia" (tutto cambia) ispirandosi a una delle più belle canzoni di Mercedes Sosa, cantante argentina che Lara omaggia durante le sue serate.

"Sono molto felice di ricominciare a suonare, di incontrare le persone che spero parteciperanno numerose ai miei concerti - aveva detto Lara Molino alla vigilia della partenza del suo tour estivo -. Sono contenta di dare la possibilità anche ai miei musicisti di potersi esibire, di lavorare, è stato davvero un periodo duro per tutti noi. Come dice la canzone di Mercedes Sosa, tutto cambia, dunque mi auguro davvero che cambi in meglio per noi italiani e per il mondo intero".

Lara Molino, dopo il successo avuto grazie al suo album "Fòrte e gendìle" (Edizioni FonoBisanzio) in vernacolo abruzzese, a settembre 2020 ha pubblicato il singolo "La terra è di chi la canta" e a gennaio 2021 il suo brano "Mazzemarèlle" è stato inserito nella compilation “It-Folk” (Mei Digital) insieme ad altri grandi artisti della Folk-World italiana.