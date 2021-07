Il 7 e l'8 agosto il Prodotto Topico a San Salvo Marina

Il 7 ed 8 agosto ci sarà, per la quarta volta, il Prodotto Topico a San Salvo Marina.

Siamo in attesa delle linee guida al Decreto che regolamenta le sagre e le fiere per poter dare i dettagli operativi. Intanto possiamo dire di aver invitato, insieme a Maria Travaglini, assessore alla Cultura del Comune patrocinante, un’alta Autorità diplomatica del Regno del Marocco per la serata inaugurale.

Abbiamo anche chiesto ad Oreste Ciavatta, presidente della Società Le Marinelle, di poterlo accogliere al Porto turistico, per riprendere un discorso avviato con la Comunità marocchina e con quella Nazione due anni fa, ossia la possibilità di gemellare una Città adriatica con una Città di mare marocchina (Agadir?). Non è difficile immaginare le possibili ricadute turistiche di una simile operazione.