Un successo l"AperiPesca di Beneficenza' a cura dell'associazione sansalvese Lory a Colori

Un successo oltre le aspettative la pesca di beneficenza denominata "AperiPesca" a cura dell'associazione sansalvese Lory a Colori svoltasi oggi, martedì 3 agosto, presso lo stabilimento balneare La Caravella.

Ad animare la giornata era presente DJ Lorenzo che con la sua musica è riuscito a coinvolgere tutti i bagnanti.

Un ringraziamento sincero va in primis a Monica Moninari ed a tutto il suo staff per la fiducia nella proposta dell'animazione di questo evento ed allo stabilimento La Caravella per aver ospitato l'aperitivo di beneficenza in ricordo della cara ed indimenticabile Loredana Fornaro.