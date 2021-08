'Abruzze me': folklore in piazza' con la Giovane Corale Cupellese

Una serata all'insegna della musica folkloristica e delle tradizioni popolari: appuntamento a Cupello, in piazza Garibaldi, dalle ore 21 di venerdì 6 agosto per l'evento "Abruzze me': folklore in piazza" su iniziativa della Giovane Corale Cupellese con tributo al Maestro Antonio Piccirilli.

Prevista la partecipazione e l'animazione del gruppo Zig Zaghini di San Giovanni in Galdo (Campobasso).