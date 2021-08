Un successo oltre le aspettative l'edizione 2021 targata 'Prodotto Topico' a San Salvo Marina

E' stato un successo oltre le aspettative l'edizione 2021 del 'Prodotto Topico' svoltasi nei giorni 7 e 8 agosto presso il Porto Turistico a San Salvo Marina.

Tanto buon cibo e tanta allegria hanno caratterizzato queste due serate appena concluse.

All'interno di questa manifestazione enogastronomica dell'estate sansalvese che ogni anno richiama tanti turisti, si sono aggiunti anche i giovanissimi della parrocchia San Nicola proponendo per il secondo anno consecutivo le "pallotte cacio e uova al sugo di ventricina" e le pesche al vino molto apprezzate dal pubblico presente.

Anche quest'anno il ricavato delle vendite e' stato interamente devoluto per la ristrutturazione della parrocchia San Nicola.

Quest'anno lo standha avuto un valore aggiunto perché ad affiancare i giovanissimi erano presenti i ragazzi dell'Arda Associazione Regionale Abruzzo Down che con la loro energia e simpatia hanno fatto sì che l'evento riuscisse alla perfezione.

Non è mancata di certo la musica di DJ Lorenzo che con la sua musica è riuscito a coinvolgere e far divertire tutto il pubblico presente nelle due serate.

I ragazzi della parrocchia hanno rivolto un saluto particolare ed il loro affetto al loro più caro amico Alessio Puccella con un bellissimo striscione con su scritto: "Gli amici di Alessio".

Un ringraziamento particolare e sincero va in primis all'organizzatore Orazio Di Stefano, ad Alessanero Tortoli sempre per l'organizzazione, ai ragazzi dell'Arda per l'ottimo lavoro svolto con i giovanissimi della parrocchia, al parroco don Beniamino Di Renzo per il suo immancabile affetto e vicinanza, alle varie associazioni di Protezione Civile anche loro per l'ottimo lavoro e servizio di sicurezza. Un ultimo ringraziamento infine va al comune di San Salvo per aver permesso anche quest'anno il Prodotto Topico.