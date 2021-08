Applausi e consensi per il concerto di Annalisa Minetti a San Salvo Marina

Apprezzato e seguito da un pubblico numeroso, ieri sera, nella cornice di piazza Cristoforo Colombo, sul lungomare di San Salvo Marina, il concerto di Annalisa Minetti, organizzato nell'ambito delle manifestazioni estive in città.

Un viaggio nella musica italiana più amata, senza tralasciare i suoi successi, come Senza te o con te, vincitrice del Festival di Sanremo del 1998 sia nella categoria Nuove Proposte che tra i Big, e Come noi nessuno al mondo, lanciata sempre a Sanremo, nel 2005, in coppia con Toto Cotugno.

Oltre ad essere una grande artista ed interprete della canzone italiana, Annalisa Minetti, ipovedente, è anche una superba atleta. Nei giochi Paraolimpici del 2012 infatti ha stabilito il record mondiale di corsa sui 1500 metri nella categoria non-vedenti, e l’anno successivo nel campionato del mondo di atletica leggera paraolimpica ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri.

Fotoservizio di Nicola Palma Ucci - Giomix68