Premio letterario 'Città di San Salvo–Raffaele Artese': venerdì 20 la serata finale

E’ tutto pronto per la serata finale della nona edizione del Premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo” in programma venerdì 20 agosto con inizio alle ore 21 in piazza San Vitale, organizzato dal Comune di San Salvo e dal Lions Club San Salvo.

"Finalmente - si legge in una nota diramata da palazzo di città - dopo mesi di lavoro si conosceranno i tre finalisti selezionati dalla giuria tecnica e il vincitore tra gli otto scrittori resi noti lo scorso 20 luglio:

CARLINO DI BIASE – “L’amarezza di Davide. Storie paesane e vicende disumane” – Aletheia Editore;

BARBARA FRANDINO – “E’ quello che ti meriti” – Edizione Einaudi;

BEATRICE GIOIA – “Cuore Pulsante” – Altromondo Editore;

CRISTINA GREGORIN – “L’ultima testimone”- Garzanti Editore; MARTINA MERLETTI – “Ciò che nel silenzio non tace”- Einaudi Editore;

FRANCESCO MILA – “Piperita” – Fandango libri;

TOMMASO SCOTTI – “L’ombrello dell’imperatore” – Longanesi Editore;

GIUSEPPE TAGLIENTE – “La notte del solstizio” – Q Edizioni.

Sarà inoltre assegnato, come di consueto, il premio della giuria popolare e novità assoluta l’istituzione di un premio in memoria della professoressa Silvana Marcucci che tanto ha contribuito alla crescita e alla valorizzazione del premio nel corso degli anni.

La serata sarà accompagnata dall’esibizione del quartetto di clarinetti composto da Rino Di Camillo, Angelo Castronovo, Simone Greco e Graziano D’Urbano".

«Il premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo” è sicuramente uno degli eventi più importanti del nostro ricco cartellone di manifestazioni estive – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che ha riservato uno spazio rilevante alla cultura come occasione di crescita per tutta la nostra comunità».

«L’edizione di quest’anno ci consentirà di rendere omaggio – spiega il presidente del Lions Emanuele Ciuffi – alla nostra Silvana Marcucci, già presidente del Lions e per anni componente qualificata della giuria tecnica, prematuramente scomparsa quest’anno il cui ricordo resterà indelebile».

“Sono felice per il gran numero di autori e di case editrici di livello nazionale che hanno partecipato a questa edizione che, di anno in anno, qualifica il premio letterario – conclude il presidente del Premio e assessore alla Cultura Maria Travaglini – a dimostrazione della bontà della formula individuata. Alta qualità degli autori di buon auspicio per il prossimo anno quando spegneremo le dieci candeline del “Raffaele artese – Città di San Salvo”».