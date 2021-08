"Che coppia noi tre": Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni a San Salvo Marina

Tappa a San Salvo Marina per lo spettacolo di cui autore Riccardo Cassini, con Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, dal titolo “Che coppia noi tre”.

La rappresentazione comica, con la partecipazione di Mario Porfito, è in programma nella serata di giovedì 26 agosto in piazza Cristoforo Colombo, e porta in scena un trio nato e rafforzatosi nelle trasmissioni televisive “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”.

I biglietti possono essere acqistati sulla piattaforma www.ciaotickets.it

Le prevendite sono: San Salvo Agenzia viaggi Spaceland; San Salvo Marina Stabilimento balneare La Caravella; Vasto Muzak e Bar 2 Pini.

Per info 347-6586954.