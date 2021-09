Doppio appuntamento con la natura e il teatro al Biotopo costiero

Il Biotopo costiero di San Salvo si prepara a vivere un evento speciale mercoledì 1 settembre, dopo il rinvio a causa maltempo dello scorso 25 agosto.

Appuntamento con la natura e il teatro.

Appuntamento alle ore 17:00 con la visita guidata nell’oasi naturale che protegge alcuni degli habitat più minacciati d’Italia quali le dune sabbiose costiere e gli stagli retrodunali a cura di Legambiente Abruzzo.

Alle ore 18:00 verrà presentato lo spettacolo teatrale “Paolo dei lupi” per un copione scritto da Francesca Camilla D’Amico, liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta con la regia di Roberto Anglisani e le scene di William Santoleri. La canzone originale “Brother Wolf” è di Hannah Fredsgaard-Jones con la produzione di Bradamante Teatro e coproduzione Florian Metateatro.

L’evento è promosso dal Servizio Politiche Sociali del Comune di San Salvo con la collaborazione di Akon Service e Legambiente Abruzzo.

PER PARTECIPARE

– PRENOTARE scrivendo all’indirizzo seminiamocultura.events@gmail.com

– PER ACCEDERE:

Sarà consentito l’ingresso previa dimostrazione di:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

– SI CONSIGLIA DI PORTARE:

Abbigliamento comodo, stuoia o telo per sedersi sul prato. Ricordiamo di portare un sacchetto per i propri rifiuti e l’importanza del rispetto dell’ambiente e di tutte le disposizioni anti-Covid previste per gli spettacolo dal vivo.