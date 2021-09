Festa del Beato Angelo da Furci: ecco il programma

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest'anno nella comunità di Furci tornano i solenni festeggiamenti del suo patrono il Beato Angelo.

Di seguito il programma della festa.

Sabato 11 settembre:

Ore 18:30-Santa Messa nella Casa del Beato e novena al Beato Angelo;

Domenica 12 settembre (Vegilia della Solennità del Beato Angelo);

Ore 9 in Santuario-Santa Messa;

Ore 11 nella Chiesa Parrocchiale-Santa Messa;

Ore 18 in Santuario-Celebrazione della Santa Messa a conclusione del Novenario in onore del Beato Angelo,a seguire accoglienza di Sua Ecc.za Rev.Mons.Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la vita) e conferenza sul suo libro "Ricominciare".

Lunedì 13 settembre "Solennità del Beato Angelo Nel ricordo della Trasfigurazione da Napoli a Furci:

Ore 8-Apertura della festa e celebrazione della Santa Messa in Santuario;

Ore 9 in Santuario-Santa Messa dei Pellegrini di Vasto;

Ore 10-Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Vincenzo Paglia;

Ore 12-Fuochi pirotecnici;

Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale-Santa Messa;

Ore 18 in Santuario-Santa Messa;

Ore 19 in Santuario-Santa Messa e conclusione dei festeggiamenti (tutte le messe saranno celebrate nella piazza aantistante il Santuario).

Un ringraziamento di cuore va a tutta la comunità parrocchiale di Furci.

A cura del parroco e Rettore del Santuario don Angelo Di Prinzio e il Comitato Feste 2021.