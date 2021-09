Roberto Polisano chiuderà i solenni festeggiamenti per il Beato Angelo a Furci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sarà lo spettacolo di Roberto Polisano in programma lunedì 13 settembre alle ore 21 in piazza Umberto I a Furci a chiudere i solenni festeggiamenti in onore del Beato Angelo.

E a seguire in piazza Beato Angelo verrà eseguito un ballo denominato "Il Ballo della Pupa".