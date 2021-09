Al via i preparativi per la Festa in onore di San Rocco nella Chiesa di San Giuseppe

Una festa in onore di San Rocco puramente paesana si appresta a vivere la comunità della Parrocchia di San Giuseppe, sabato 18 settembre.

In preparazione alla festa ci sarà il triduo da mercoledì 15 settembre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Giuseppe.

Alla festa di San Rocco sansalvese è associata anche una fiera in zona 167 in piazza De Gasperi.

Sabato 18 Settembre, tempo permettendo, ci sarà in piazza San Vitale la preghiera del Santo Rosario alle ore 18.00 e la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30

San Rocco, protettore degli appestati, forse quest’anno lo sentiamo un po’ più vicino, a causa della Pandemia. Lo scorso anno pensavamo che tutto fosse finito, ora invece sembra che ci ritroviamo allo stesso punto. Molti non ricorrono a Dio o ai santi, perché pensano che le medicine o i vaccini ci rendano immuni. Stiamo costatando che ciò non è proprio vero. E inoltre ci sono altre forme di peste, (povertà, delinquenza, droga, alcol, dipendenza da…, ecc.) che ci colpiscono, spesso senza rendercene conto. Proviamo a riconfrontarci con le nostre realtà e rivedere per quale forma di "peste" dobbiamo chiedere l'aiuto di San Rocco. San Rocco ha scelto di essere mendicante non per sopravvivere, ma si è fatto mendicante come Gesù Cristo, che, anche se figlio di Dio, ha dato la vita per tutti gli uomini per liberarli dai peccati e dare a tutti speranza di vita eterna.”

Don Raimondo Artese

Il Comitato Feste