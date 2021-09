Uno strepitoso Roberto Polisano ha incantato piazza Beato Angelo a Furci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con lo spettacolo di Roberto Polisano si sono chiusi ufficialmente i solenni festeggiamenti in onore del Beato Angelo a Furci.

Durante l'esibizione ha passato in rassegna tutta la sua carriera musicale. Al termine, in piazza Beato Angelo è andato in scena un antichissimo ballo, denominato il "Ballo della Pupa", molto apprezzato dal pubblico presente.