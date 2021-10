"Genitori insieme", un valido aiuto a San Salvo per chi ha figli adolescenti

Ripartono gli incontri destinati ai genitori nell’ambito del progetto “Officina Educativa” dedicato agli adolescenti selezionato da Con i Bambini per la Città di San Salvo.

Genitori insieme è il titolo di un percorso giunto alla terza annualità in cui ogni singolo incontro è finalizzato a stimolare un confronto su una tematica complessa come quella dell’educazione dei figli in un’età particolare, quella dell’adolescenza.

Gli incontri, accessibili a tutti genitori e completamente gratuiti, sono organizzati da Dafne Onlus all’interno del Progetto Officina Educativa, in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Musica in Crescendo (capofila del progetto) e il Comune di San Salvo.

“Quando i genitori si confrontano in gruppo – dice la dott.ssa Barone che conduce il percorso da due anni– è più semplice per loro aprirsi e cercare di capire la cause del comportamento dei propri figli. Potersi confrontare con persone diverse ma con esperienze simili, se non identiche, aiuta a sentirsi meno soli e a trovare delle strade diverse dalle solite per affrontare sia questioni e scelte importanti che quelle legate alla quotidianità”.

E’ possibile iscriversi in qualunque momento e partecipare anche ad uno solo o a più incontri.

Negli incontri di settembre sono stati trattati i seguenti temi: "Il valore della rabbia delle mamme" e “Perché mi dice sempre no?”. I prossimi incontri tratteranno temi quali: “Perché non mi ascolti mai?” e "I danni del mito della famiglia perfetta".

I temi vengono scelti di volta in volta durante il percorso, in base agli stimoli che emergono dal confronto tra genitori.

Le prossime date in programma nel 2021 sono: 20 Ottobre, 3 Novembre, 17 Novembre, 1 Dicembre, 15 Dicembre, 29 Dicembre, dalle 15.00 alle 17.00 presso il Centro Culturale Aldo Moro a San Salvo. Nel rispetto delle attuali normative è richiesto il Green Pass, l’uso della mascherina ed il distanziamento.

Per informazioni e iscrizioni: Margherita 348-7905348.

Officina Educativa è un progetto selezionato da Con i Bambini (https://www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.