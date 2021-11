Tanti applausi per la Fanfara dei Bersaglieri a San Salvo

Tanti applausi e consensi per la Fanfara dei Bersaglieri 'La Marmora' di Casoli che domenica 7 novembre è stata presente a San Salvo, con l'esibizione finale in concerto in piazza Giovanni XXIII, nell'ambito delle celebrazioni cittadine in onore della ricorrenza del 4 Novembre (Unità nazionale, Giornata delle Forze Armate e della Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre nel centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma).

“Abbiamo voluto celebrare in maniera adeguata e con la dovuta partecipazione una data così importante per fare memoria – ha sottolineato il sindaco Tiziana Magnacca – con un programma che ha previsto la deposizione di una corona ai Caduti di tutte le guerre al Monumento in via Roma e, dopo gli interventi commemorativi, il concerto della Fanfara dei Bersaglieri in congedo ‘La Marmora’ di Casoli”.

Dopo il raduno in piazza De Gasperi, i Bersaglieri hanno sfilato per le vie cittadine attraversando via Tosti, corso Garibaldi, viale Duca degli Abruzzi e via Roma prima dell'apprezzato concerto al cospetto del palazzo municipale.

Notizie sulla Fanfara 'La Marmora' di Casoli (clicca qui)