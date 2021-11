"Nati per leggere", appuntamento in Biblioteca a San Salvo

Tornano gli incontri "Nati per Leggere" presso la Biblioteca "Felicia Bartolotta e Peppino Impastato" del Centro culturale 'Aldo Moro', in occasione della Settimana nazionale Nati per Leggere e per celebrare la Giornata internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Sabato 20 novembre, dalle ore 10:30 alle 12:30, mattinata dedicata alle letture "a bassa voce" per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da mamma e papà! Letture a cura delle volontarie del Progetto Locale NpL del Vastese.

Incontro con scopo anche informativo sul Programma nazionale Nati per Leggere e sui benefici della lettura in famiglia per i bambini da 0 a 6 anni.

L'appuntamento è gratuito ed è aperto a tutti, ma per partecipare è necessaria la prenotazione con ingresso possibile con green pass.

Per informazioni e prenotazioni: 0873-346021 o scrivi a aldomoroeventi@gmail.com