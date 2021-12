'Musica in... Crescendo", domenica 19 il Concerto di Natale dell'Orchestra Giovanile

L'A.P.S. Musica in... Crescendo, in collaborazione con Officina Educativa, propone due appuntamenti per il 'Concerto di Natale' dell'Orchestra Giovanile diretta dal Maestro Marco Bomba.

Il primo si terrà domenica 19 dicembre, alle ore 19,30, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo.

Giovedì 23 dicembre, alle ore 19, appuntamento a Fresagrandinaria, nella Chiesa del SS. Salvatore.

"Non perdetevi due eventi unici e carichi di grandi emozioni: lasciatevi scaldare il cuore dalle note dell'Orchestra Young. Sarà la giusta occasione per scambiarci gli auguri di buone feste!", dicono i promotori.