'Nonsolomusica', martedì il Saggio di Natale dei giovanissimi allievi

Martedì 28 dicembre, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio ed in contemporanea su YouTube, il Saggio di Natale in streaming dei giovanissimi allievi dell'Associazione Culturale “Nonsolomusica” di San Salvo.

La direttrice artistica Lara Molino, ha preparato, insieme agli altri insegnanti di musica, Eugenio Timpani e Davide Marchesani, tutti i ragazzi che si esibiranno nel tardo pomeriggio di domani. In soli due mesi di lezioni, anche per “combattere” la pandemia, gli allievi, insieme ai loro maestri, hanno deciso di impegnarsi per donare un po’ del loro entusiasmo, della loro passione per la musica, a chi vorrà seguirli in streaming con la promessa di rivedersi presto dal vivo, magari in un evento all’aperto.

L'associazione “Nonsolomusica” è nata circa venti anni fa da un'idea della cantautrice Lara Molino. In questi anni tante le attività organizzate: festival, saggi musicali, convegni, concorsi per cantautori, concerti in beneficenza, visite presso liutai. E' stata aperta e gestita la pagina Nonsolomusica Radio e grazie a questa esperienza, diversi gli incontri organizzato, con scrittori come Remo Rapino e con numerosi musicisti e cantanti tra i quali: Carlo Marrale (Matia Bazar), Mariella Nava, Mimmo Cavallo, Gianni Morandi, Giuseppe Barbera (Pianista e collaboratore di Mogol e Arisa).