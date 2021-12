Premio San Vitale 2021, la consegna dei riconoscimenti

Pubblichiamo le foto della ottava edizione del Premio San Vitale organizzato da iltrigno.net ed Abruzzo 20.30.

Ringraziamo Antonino Vicoli per aver scattato queste ed altre foto e Floriano Cilli per averci ospitato al Caffè Roma.

La diretta streaming non è andata in onda per problemi di rete, ma la cerimonia integrale è stata registrata da Photorama di Cupello, il cui video andrà on line a breve.

