"E' una vitaccia a Sanremo", conferma per il format comico abruzzese

“C’è poco da fare, non siamo proprio in grado di assistere passivamente al Festival di Sanremo. E’ troppo forte e pressante in noi il desiderio di condividere con tanti amici, ospiti e followers, rigorosamente in chiave abruzzese, le curiosità, gli spunti, le critiche, le sensazioni e le emozioni che solo l’atmosfera del Festival della Canzone Italiana, da sempre, riesce a trasmettere”.

Con queste parole il duo comico abruzzese formato da Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia annuncia la conferma del format “E’ una vitaccia a Sanremo”, dedicato alla più importante kermesse canora di sempre nel panorama nazionale che, dopo il successo riscontrato nelle tre precedenti edizioni, verrà di nuovo proposto in diretta sulla pagina Facebook di “E’ una vitaccia” (e in contemporanea sul canale ufficiale di Youtube) nelle serate di martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 21.30.

“Per molti probabilmente non è più quello di una volta – precisano i due – ma in fondo, come recita un celebre slogan, ‘Sanremo è Sanremo’. Il fascino del Festival rimane sempre, così come la curiosità che ruota attorno ai cantanti, alle canzoni, agli outfit, alle scenografie. Ed è qui che torniamo in scena noi, insieme a tanti amici, con il nostro ormai abituale modo diverso e, ci auguriamo, più simpatico e divertente, di seguire l’andamento di questa 72a edizione. Saremo pronti a commentare in tempo reale tutto ciò che avverrà all’interno dello storico Teatro Ariston”.

Il format prevede, come detto, 4 appuntamenti in diretta, dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo (martedì 1) a quella finale, con una giornata di riposo prevista per venerdì 4, proprio in vista della diretta fiume di sabato 5 febbraio, che si concluderà poco dopo la proclamazione del vincitore. Non mancheranno, rispetto alle precedenti occasioni, grandi novità, tra cui l’angolo “Dreams – Talenti d’Abruzzo”, che permetterà di conoscere meglio i concorrenti del talent televisivo in onda ogni domenica su Rete8 e l’angolo “Cucina a Sanremo”, con il giornalista Luca Maggitti e il collegamento dalla Città dei fiori con Ladychef Marta Di Marcoberardino. Tra le conferme, da segnalare le rubriche “Il punto sul Festival”, a cura di Emanuele di Ridi Abruzzo e “Signorina Twitter”, con focus sulle reazioni e le considerazioni sull’andamento del Festival attraverso i social.

“Ringraziamo di cuore fin da adesso – concludono Lucio e Fausto – tutti coloro che avranno il piacere di farci compagnia in queste 4 serate e soprattutto gli artisti abruzzesi, giornalisti ed amici che hanno già confermato la loro partecipazione attraverso collegamenti in diretta, che saranno sicuramente portatori di quella sana abruzzesità di cui andiamo fieri ed orgogliosi”.

Ospiti già confermati delle varie dirette proposte dal duo atriano saranno, tra gli altri, il tenore Piero Mazzocchetti, il doppiatore e comico Marco Papa, Gino de “L’abruzzese fuori sede”, il comico Sergio Giuffrida direttamente dal palco di Colorado Café, la presentatrice televisiva Federica Peluffo e poi ancora l’imitatore e cabarettista Angelo Carestia, il cantante e presentatore Domenico Valentini, la band 99 Cosse, il cantautore Delé e il chitarrista Alex Ricci.