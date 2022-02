“INTERconNETtiamoci... ma con la testa': al centro dell'attenzione bullismo e cyberbullismo

L'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di San Salvo anche quest'anno conferma il suo impegno e la sua sensibilità al delicato tema del bullismo e del cyberbullismo.

"Per prevenire il fenomeno crediamo che l'arma migliore sia senza dubbio il dialogo", spiega il Dirigente Scolastico Professor Vincenzo Parente. "È nostra premura fornire gli strumenti per intervenire in modo efficace avvalendoci anche di esperti competenti e professionali presenti sul nostro territorio".

Si plaude così all’iniziativa utile, quanto lodevole, dell'Istituto Rodari che, in collaborazione con il Lions Club di San Salvo nella persona del Dott. Virginio Di Pierro, Responsabile territoriale del Service “INTERconNETtiamoci", ha arricchito il percorso formativo annuale di incontri, letture e dibattiti con due importanti appuntamenti di sensibilizzazione sul tema dell'uso consapevole di internet e dei social network.

"Essere “nativi digitali” ci dice il Presidente Lions Club Avv. Emanuele Ciuffi, "rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio per i nostri ragazzi, ma noi abbiamo il dovere di proteggerli dagli enormi rischi che possono correre durante le loro attività online".

L'iniziativa coinvolge gli alunni e le famiglie delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Fresagrandinaria.

"Per un'efficace azione di contrasto" conclude il Dirigente Parente," bisogna prevenire, riconoscere e gestire il fenomeno."

Tre priorità queste che l'Istituto Rodari e i Lions Club di San Salvo, in prima linea su questo tema, perseguono come obiettivo primario, avvalendosi della professionalità e delle competenze dell'Ingegnere per la Sicurezza Informatica Piero Fontana, Coordinatore Nazionale "Interconnettiamoci… ma con la testa".

E allora ben vengano le iniziative che operano prevenzione e che divulgano consapevolezza.

Il link per partecipare sarà inviato alle famiglie attraverso il docente coordinatore di classe.