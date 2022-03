Marcia della Pace per dire no alla guerra in Ucraina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mercoledì 2 marzo torna la Marcia della Pace, questa volta per dire no alla guerra in Ucraina.

La manifestazione è organizzata dal Comune di San Salvo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Mattioli - D'Aquisto", l'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" e le associazioni cittadine.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 11 - Raduno in Piazza della Pace;

Conclusione in Piazza Giovanni XXIII.