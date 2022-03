Il sipario si riapre con la Compagnia Orizzonte Teatro

La Compagnia Orizzonte Teatro, reduce dall'ultimo varietà dedicato alla musica italiana, portato in scena in agosto sul palco di Piazzale Colombo, a San Salvo Marina, finalmente torna in teatro. L'ultima volta accadeva nel 2019, con il musical “Il Re Leone”.

Il Covid non è riuscito a fermare lo spirito di questi trenta artisti, che hanno sfruttato questa lunga pausa per continuare ad esercitare la propria passione, con la speranza dipoter riassaporare presto l'aria del teatro.

“Déjà vu - 80vs2000”, il titolo del nuovo spettacolo inedito, un varietà musicale studiato nei minimi dettagli per far rivivere al pubblico la magica atmosfera degli anni '80 e 2000. Un intero atto spumeggiante, scandito dalle note delle Hit iconiche degli anni più brillanti ed emozionanti della nostra epoca, che si susseguiranno senza sosta.

In scena saranno portati i brillantini e le spalline, ma anche il pop e top colorati degli anni 2000, i ritmi dei lenti, quelli che si ballavano abbracciati in discoteca la domenica pomeriggio, e il suono vibrante del Pop , quello che si ascoltava su MTV il sabato pomeriggio dopo la scuola.

Anche questa volta ad accompagnare Cantanti e Corpo di Ballo, abbiamo uno Staff d’eccezione.

Regia di Giorgio Goglione. Coreografie di Michele di Spalatro e Mariangela Cieri. Vocal Coach Elvira Mucilli. Scenografie di Vincenzo Delli Carri.

Lo spettacolo sarà caratterizzato da un turbine di colori e stili iconici curato dalle sorelle Palermo, Valeria e Francesca.

Il debutto sarà sabato 2 aprile alle ore 21.00 e la replica ci sarà domenica 3 aprile, alle ore 18.00 con gli appuntamenti al Politeama Ruzzi di Vasto.

La prevendita dei biglietti è attiva presso :

Bar ai Portici, Corso Italia , 3 - Vasto (CH) La Cartolibreria infinita, Via Montegrappa, 85 - San Salvo (CH)

Info e prenotazioni: Whatsapp n° 349-2392109

E tu, di che team sei? Anni '80 o 2000?