'Sua maestÃ  di un amore', a San Salvo la presentazione del libro di Laura D'Angelo

Si terrà sabato 19 marzo alle ore 18 00 presso la Porta della Terra nella Sala Leone Balduzzi la presentazione del libro "Sua maestà di un amore" della scrittrice molisana Laura D'Angelo, nell’ambito del cartellone del Marzo Rosa 2022.

“Riprendono gli incontri letterari in presenza a San Salvo – annuncia l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – dopo la sospensione forzata dovuta all'emergenza pandemica in atto, per iniziativa dell'Amministrazione comunale e del Premio Letterario "San Salvo".

A raccontare il libro di prose poetiche, edito dalla casa editrice viterbese Scatole parlanti, sarà Laura D'Angelo, che dialogherà con Annalisa Preta, giurata del Premio San Salvo, all'interno di una cornice dedicata alla scrittura poetica e al sentimento. "Sua maestà di un amore" è infatti un testo che affronta in maniera originale (si tratta di prose ma in realtà allusive di una struttura poetica) il tema della precarietà della vita e dello scorrere del tempo, attraverso una scrittura limpida e delicata che descrive poeticamente l'universalità dell'amore quale centro nevralgico di confronto e di relazione. Il volume riattualizza il legame tra l'io e il mondo attraverso il filtro del sentimento, quale risposta alla solitudine dei tempi moderni, così che anche l'esperienza del dolore riacquista dignità laddove "l'amore - come scrive l'autrice - è tutto quello che resta, quando il resto svanisce".

Laura D'Angelo è Dottore di ricerca in Studi Umanistici, docente, scrittrice e poetessa. Ha pubblicato articoli scientifici su riviste accademiche e riviste culturali online, i suoi scritti figurano in volumi collettanei, antologie e blog di poesia. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in diversi concorsi letterari. Le è stato assegnato il Premio Adriatico alla "Poesia" per la regione Molise, edizione 2021. È giurata dal 2017 del Premio Letterario "Raffaele Artese" Città di San Salvo.