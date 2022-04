Proposte per il calendario estivo: l'avviso del Comune

L’Amministrazione comunale si attiva a predisporre il calendario degli “Eventi Estate 2022” nel quale saranno incluse sia le iniziative comunali che le iniziative patrocinate dal Comune di San Salvo in favore di persone singole e associate, enti pubblici e privati, gruppi culturali, associazioni, comitati festa ed altri soggetti che operano nel settore culturale, sociale e della promozione turistica.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare la propria proposta, indirizzata all’Ufficio “Attività Produttive e Turismo” e all’Ufficio “Cultura, Sport e Tempo Libero” del Comune di San Salvo, contenente i programmi e le attività che si intendono svolgere e gli eventi che si intendono organizzare durante il periodo compreso tra il 01 giugno e il 31 agosto 2022.

Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno essere corredate da idonea documentazione che contenga i seguenti elementi:

esatta denominazione del soggetto proponente;

breve illustrazione dell’attività esercitata;

il programma che si intende realizzare (progetti/concerti/iniziative/spettacoli folkloristici e tradizionali/mostre/ecc.);

le modalità di attuazione e le date proposte;

l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Il presente avviso non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno, in quanto finalizzato all’espletamento di una mera indagine conoscitiva.

Le proposte, complete della documentazione sopra richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/04/2022 ,con le seguenti modalità:

Per l’Ufficio “Attività Produttive e Turismo” al seguente indirizzo PEC:

servizioattivitaproduttive@comunesansalvo.legalmail.it

Per L’Ufficio “Cultura, Sport e Tempo Libero” al seguente indirizzo PEC:

serviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it

oppure recapitate all’Ufficio Protocollo del Comune di San Salvo – Piazza Papa Giovanni XXXIII, 7, 66050 – San Salvo.