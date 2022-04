Siete invitati a partecipare oggi martedì 26 aprile alle ore 16.00 presso il teatro del Centro Culturale "Aldo Moro".

Ci troveremo con dirigenti scolastici, esperti del settore, rappresentanti NpL, docenti e una delegazione di dirigenti e docenti del progetto Erasmus Plus “Encouranging the use of storytelling techniques in the curriculum", in un Workshop “Lettori si cresce” per rielaborare i percorsi fatti per creare una “Città che legge”.

Metodi, tecniche, eventi, azioni concrete che sono state fruibili da tutti gli utenti dalla città di San Salvo, ma parleremo anche di progetti futuri per dare continuità in prospettiva di longlife learning.

La promozione e sostegno della lettura è oggetto della Legge 13 febbraio 2020 n. 15. "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura". G.U. n. 63 del 10 marzo 2020.

I primi articoli della legge prevedono: un Piano nazionale d’azione, i Patti locali per la lettura, la Capitale italiana del libro, la Promozione della lettura a scuola, le Misure per il contrasto della poverta’ educativa e culturale, le Donazioni librarie.

Il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura (2021-2023) è un fattore di grande sostegno alla crescita culturale del Paese.

EVENTO GRATUITO nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.

Obbligo di green pass e mascherina FFP2.