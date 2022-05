I volontari AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ti aspettano in piazza l'8 maggio: non perdere l'appuntamento con l'Azalea della Ricerca!

Saremo presenti a San Salvo domenica 8 maggio dalle ore 9 alle 12 in Piazza Papa Giovanni XXIII.



Sostieni la ricerca sui tumori: scegli l’Azalea della Ricerca per la Festa della Mamma.