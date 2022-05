Festa di San Nicola a San Salvo, il programma

“San Nicola e la Città di San Salvo. Una storia secolare di devozione e di tradizione che, nella singolarita' di questo tempo che stiamo vivendo, ci richiama alla Serena fiducia nella Provvidenza Divina e contemporaneamente alla responsabilita' di ciascuno nell'essere collaboratore per costruire la pace, la giustizia , la pazienza, iniziando dalle nostre relazioni quotidiane. Un profondo ringraziamento a tutti i fedeli: il generoso contributo offerto rende la festa un momento prezioso di aggregazione civile ed umana”.

Di seguito riportiamo il programma dettagliato della festa: 29 - 30 - 31 maggio Triduo di preparazione ore 18 - Santo Rosario: ore 18:30 - Celebrazione Liturgica e preghiera a San Nicola.

1° Giugno

Dalle ore 6:30 alle ore 8:15 - Benedizione dei pani di San Nicola presso tutti i panifici di San Salvo. I pani potranno essere ritirati presso tutti i panifici;

Ore 8:30 - Santa Messa;

Ore 17:30 - Santo Rosario;

Ore 18 - Santa Messa e partenza della statua del santo per l'imbarco;

Ore 21 - Sbarco di San Nicola presso il porto turistico e fuochi pirotecnici;

Ore 21:30 - Accoglienza della Statua di San Nicola in Piazza De Gasperi. A seguire Fiaccolata verso la chiesa parrocchiale;

2° Giugno

Ore 9 - 11 SS Messe

Ore 18 - Santo Rosario;

Ore 18:30 - Santa Messa Solenne;

Ore 19:30 - Processione con la statua del Santo e la Santa Manna;

Ore 22 - Filippo Graziani in concerto canta Ivan Graziani;

12° Giugno Ore 19:30 - Estrazione lotteria di San Nicola (ricordiamo di non buttare i biglietti della lotteria, perché dal giorno 14 giugno, presso il supermercato Conad in via degli Oleandri con una spesa minima di 20€ c'e' la possibilità di avere uno sconto di 2€).