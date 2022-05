Concerto “Coro Uniti Medio-Alto Vastese” a Schiavi di Abruzzo

Continua la scalata del “Coro Uniti Medio-Alto Vastese - Voci d’Abruzzo”, che, nato nell’ottobre 2021, si pone l’obiettivo di unire attraverso la musica i paesi del Medio e Alto Vastese. Dopo il sorprendente debutto natalizio, lodato soprattutto per l’originalità del repertorio, e i concerti in occasione della Festa della Mamma, il coro si esibirà mercoledì 1 giugno, alle ore 18.00, nella Chiesa parrocchiale di Schiavi di Abruzzo, in occasione della festa patronale di San Maurizio.

La corale è nata dall’unione di diversi gruppi già esistenti, tutti diretti con grande professionalità dal dinamico e carismatico Maestro Angelo Tristani. Nel corso dei concerti, vengono eseguiti brani polifonici sia lirici che sacri, come l’Alleluja di Handel, il Miserere a cappella di Selecchy, il genere Spiritual, oltre che diversi brani alpini, eseguiti grazie alla componente maschile del coro.

Inoltre, vista l’attenzione del maestro verso melodie e testi di autori impegnati nel sociale, vengono rielaborati e arrangiati dal coro brani di Fabrizio De André (come “Il pescatore”), Francesco Guccini (come “Auschwitz”), Ennio Morricone (“C’era una volta il West”) e dei Beatles, oltre che “Jesus Christ Superstar”.

Mercoledì sera, questo repertorio verrà presentato, come detto, a Schiavi, all’interno di un evento patrocinato dall’amministrazione comunale, che il coro e il maestro Tristani ringraziano per il supporto.