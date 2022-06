E' tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola di oggi e domani a San Salvo.

Tutto organizzato con impegno e dedizione da parte del comitato feste che, passato il tempo di pandemia, ha voluto rimettersi in gioco per organizzare al meglio la festa.

Per i più piccoli, quest'anno, ci sarà una novità consistente nel divertimento con le giostre dei Fratelli Bianchi che vi aspettano in via San Nicola dal 1° al 2° giugno.