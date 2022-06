Al via la Settimana delle Famiglie

Ha preso il via ieri, lunedì 20 giugno, in tutto il mondo la Settimana mondiale delle Famiglie.

Per l'occasione, la parrocchia San Nicola Vescovo, ha organizzato una bellissima serata di convivialità e dello stare insieme avente come slogan “Facciamo Festa” riuscendo a coinvolgere come sempre l'intera parrocchia.

Alle ore 18 il parroco don Beniamino Di Renzo ha celebrato la Santa Messa e al termine della funzione ha avuto l'onore ed il piacere di impartire la solenne benedizione su tutte le famiglie presenti in chiesa.

Subito dopo, in piazza San Nicola, è cominciata la festa dedicata a tutte le famiglie presenti.

Tutti i partecipanti si sono sfidati in una bellissima caccia agli oggetti in giro per la nostra città coinvolgendo grandi e piccini.

Subito dopo, c'è stata l'animazione da parte di alcuni volontari della parrocchia.

Ogni fedele ha potuto portare e preparare liberamente qualcosa che è stato condiviso.

Gli appuntamenti proseguiranno anche oggi alle ore 18.30 in piazza San Vitale con l'incontro per le famiglie dal tema: “Sposi e Sacerdoti insieme per costruire la Chiesa”.

Interveranno don Luigi Primiano, Rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzo - Molise ‘San Pio X’, in dialogo con Paolo Chiarappa e Anna De Rosa, responsabile della Pastorale Familiare della Diocesi di Isernia - Venafro.

Per i più piccoli ci sarà l'animazione da parte di alcuni volontari di Azione Cattolica e Scout.