Nuovo Centro Caritas Gerico a San Salvo: sabato la posa della prima pietra

Cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Centro Caritas Gerico presso la parrocchia San Nicola Vescovo a San Salvo.

E' prevista per sabato 25 giugno, con inizio alle ore 17.30. Il pomeriggio prenderà il via con il seminario di formazione dei volontari della Caritas alla presenza di don Marco Pagniello, direttore della Caritas Italiana, che rifletterà sul tema: “Come la pietra scartata dai costruttori”.

A seguire la posa della prima pietra e la Santa Messa e a conclusione un brindisi comunitario.