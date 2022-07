I 'Montefiori Cocktail' al Lido Calimero

Appuntamento sabato 16 luglio, dalle ore 18,30 al Lido Calimero a San Salvo Marina, con i Montefiori Cocktail.

I Montefiori Cocktail sono il maggiore rappresentante italiano nonché uno dei nomi più importanti della scena di musica Lounge mondiale, dalla metà degli anni '90 ad oggi".

Da più di 25 anni producono e "servono" la loro musica, sia che si tratti di brani composti da loro stessi che di cover di classici della musica da ballo a brani da intrattenimento leggero o da ascolto. Hanno inciso nove album, jingle pubblicitari, sigle radio-televisive (tra gli altri, sigla di “Affari tuoi”, orchestra fissa a “Ndp” su LA7, due brani nel film “L’ultimo bacio”, tre brani nella colonna sonora di “Sex and the city” e sono presenti in numerosissime compilation. Con questo loro modo di intendere la musica "lounge", hanno riportato la più frizzante, divertente e contagiosa cocktail music “made in Italy” alla ribalta internazionale con concerti live in tutto il mondo (Usa, Messico, Russia, Europa...) ed Italia isole comprese!”