'Edumare 2022', i più piccoli i protagonisti

Una trentina i bambini che questa mattina hanno risposto all’appello dell’associazione Scuba Global Service di San Salvo partecipando alla nona edizione di “Edumare” che promuove la sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e in spiaggia.

“E’ un appuntamento al quale non ho voluto mancare. E’ un momento di sensibilizzazione che ritengo particolarmente importante che vede protagonisti i bambini, dai quali dobbiamo partire per educare al rispetto dell’ambiente, del mare, della sicurezza in spiaggia. Per un’iniziativa che il Comune patrocina da nove anni” ha dichiarato il sindaco Emanuela De Nicolis, presenziando all'appuntamento ospitato nell'area del Biotopo costiero, aggiungendo: “Dobbiamo fare rete con le associazioni culturali, sportive e di volontariato, potenziando i servizi e promuovendo la cultura e il rispetto delle regole del buon vivere civile e dei luoghi nei quali viviamo”.

Intervento gradito quello del tenente di vascello Stefano Varone, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Vasto. “Una buona occasione per sensibilizzare le giovani generazioni sull’uso sicuro del mare. La sicurezza è un concetto che riteniamo fondamentale ed è uno degli impegni della Guardia costiera. Il mare è una risorsa preziosa da rispettare e mai sottovalutare”.

L’assesssore all’Ambiente Tony Faga plaude a questa iniziativa che educa all’ambiente e al rispetto dell’ambiente ed ha ringraziato Diego Scardapane della Scuba Global Service e tutti i partecipanti e l'associazione "La Tribù dei Sorrisi".

Scardapane ha ribadito che questo evento è un’ottima occasione per sensibilizzare all’educazione e al rispetto del mare ed ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il patrocinio e la presenza dell’Ufficio circondariale marittimo con il comandante Varone.

L’assessore al Turismo Elisa Marinelli ha fatto uno spot a San Salvo e al suo mare per la venticinquesima volta Bandiera Blu che vede la numerosa presenza di turisti sul questo lungomare.