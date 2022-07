Torna a San Salvo Marina l'artigianato creativo on the road, promosso e coordinato dalla Pro Loco sansalvese, in cui verranno esposti articoli realizzati a mano.

Il mercatino si terrà sabato 23 Luglio a San Salvo marina in Via A. Vespucci e avrà inizio dalle ore 18:00 fino alle 24:00.