Con Michele Placido una vera 'Serata d'Onore' al centro di San Salvo

Tra teatro, poesia e musica l'appuntamento con Michele Placido, popolare attore, regista e sceneggiatore, per la ‘Serata d’Onore', andata in scena al centro di San Salvo, in piazza San Vitale.

Il saluto del sindaco Emanuela De Nicolis,

"Una calda serata d'estate con la bellezza della cultura, in una piazza gremita e attenta, per ascoltare e applaudire Michele Placido. E' uno degli eventi culturali dell'estate di San Salvo.

Sostenere il valore delle bellezza e far crescere il diritto di tutti di accedere alla cultura. Ne sono fermamente convinta perché la cultura contribuisce a mettere in movimento lo spirito critico di ognuno di noi contribuendo a renderci donne e uomini liberi.

I testi teatrali e di conseguenza il teatro sono delle espressioni della cultura di cui vogliamo cibarci, ed è un genere letterario, che a differenza della narrativa e della poesia, vive soltanto quando viene portato sulla scena.

Abbiamo avuto l’onore di immergerci in questa esperienza attraverso l’arte della recitazione di Michele Placido, attore, regista e sceneggiatore. Ci ha donato un’emozionante lezione dell'arte della recitazione.

E per questo lo ringraziamo".