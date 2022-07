Un successo oltre le aspettative la Festa dei Nonni a San Salvo

E' stata un successo oltre le aspettative l'edizione 2022 della Festa dei Nonni e degli Anziani, organizzata dalla parrocchia San Nicola, vissuta ieri, domenica 24 luglio.

Il tema scelto da Papa Francesco, in merito a questa giornata, è stato: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”.

Un'intensa celebrazione eucaristica, delle ore 19, ha aperto la serata dei festeggiamenti per onorare tutti i nonni e gli anziani.

La Santa Messa è stata celebrata da don Gianluca che durante l'omelia ha non solo spiegato l'esistenza di questa festa ma ha anche spiegato il senso profondo della preghiera dal Padre Nostro, illustrando la differenza che c'è fra il cristiano che respira, colui che si mette a disposizione di Cristo in tutto e per tutto, e il cristiano che non respira, il quale non segue Cristo.

Subito dopo la celebrazione, si è entrati nel vivo della serata.

Una buonissima cena è stata condivisa da tutta i presenti in piazza San Nicola, servita dalla volontà e generosità dei giovanissimi di Azione Cattolica, che hanno saputo ben organizzarsi e soprattutto coordinarsi tra di loro al meglio.

Durante la serata c'è stata anche la premiazione per alcuni nonni con più nipoti alla presenza del sindaco Emanuela De Nicolis.

Sono stati fatti anche alcuni pensierini per tutti i nonni.

A fine cena, via alle danze, con balli di gruppo e karaoke per tutti i presenti con DJ Giuseppe Masciale il quale ho saputo far ballare i presenti.

Quanto raccolto è stato interamente devoluto per la costruzione del nuovo Centro Caritas Gerico.

Un ringraziamento particolare e sincero a tutti gli organizzatori, e in modo particolare, alla Protezione Civile Val Trigno per aver messo a disposizione tavoli e panche, alla Cooperativa Ortofrutticola per il vino e le ottime pesche e al Conad di Via Gargheta per l'amore e la disponibilità che mostrano sempre per la nostra parrocchia.