Uno strepitoso Rkomi ha infiammato San Salvo Marina

Si è tenuto ieri, lunedì 25 luglio, il concerto evento di Rkomi a San Salvo Marina facendo registrare il tutto esaurito.

L'artista sul palco ha passato in rassegna tutta la sua carriera musicale, facendo cantare e ballare allo stesso tempo i presenti in piazza Cristoforo Colombo.

Non sono mancate di certo le canzoni più conosciute, tra le quali, ‘Nuovo Range’ in collaborazione con il rapper italiano Sfera Ebbasta, ‘L’Insuperabile', brano presentato all'edizione 2022 del Festival di Sanremo, la ‘Coda del diavolo’ in duetto con Elodie e tanti altrì.

Un ringraziamento particolare e sincero va ad Antonio Cane e a tutto il suo staff di Reset Festival per aver pensato ed ideato l'idea di questa serata, a tutta l'Amministrazione comunale, al sindaco Emanuela De Nicolis, per aver permesso la realizzazione dell'evento, a tutti gli sponsor, e soprattutto alle forze dell'ordine, per aver presidiato l'area dell'evento.