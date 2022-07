'Abbraciamoci', la prima edizione tra la Villa e le vie del centro di San Salvo

Si svolgerà domenica 31 luglio la prima edizione di “Abbraciamoci” all’interno della Villa comunale e per le vie del centro cittadino a San Salvo.

“E’ un contenitore pieno di novità – spiega il sindaco Emanuela De Nicolis – con attrazioni di artisti di strada per grandi e piccini oltre a offrire l’opportunità di gustare a chilometro zero buon cibo sulla brace”.

“Il cartellone delle manifestazioni estive già in cantiere nella scorsa primavera – dice l’assessore al Turismo Elisa Marinelli – ci ha consentito di poter accogliere la proposta della New Generation per rivitalizzare il centro città e l’ospitale spazio della villa comunale richiamando la presenza dei giovani e delle famiglie con lo street food e la street art”.

Trenta artisti di strada che si esibiranno, oltre che in villa, in via Roma, corso Umberto I e piazza San Vitale e per concludere nell’anfiteatro della Villa comunale lo spettacolo con le luci laser. Inoltre apertura straordinaria del Parco archeologico del Quadrilatero dalle ore 20:00 alle ore 23:00 e della Giostra della Memoria, il museo che racconta la vita quotidiana dei contadini, degli artigiani, dei benestanti, dei ricchi e dei religiosi di un tempo.